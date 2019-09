Dubbel sportief: de Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback

Audi Sport heeft het druk gehad de afgelopen tijd. Naast een zeer sportieve versie van de Q3 moest het ook de nieuwe Q3 Sportback voorzien van een overdosis pit. Twee aantrekkelijke RS-en zijn het resultaat.

Hoe herken je de Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback? Natuurlijk aan de glanzend zwarte grille met driedimensionale honingraatstructuur. En aan de grote luchtinlaten die in de sportieve RS-bumper zijn getekend. LED-koplampen zijn van de partij, net als een twin-flow RS-uitlaatsysteem met twee ovale eindpijpen. Tel daar verbrede wielkasten en flinke wielen bij op en het plaatje is compleet.

Vijfcilinder

Het kloppend hart van de RS Q3 en RS Q3 Sportback wordt gevormd door de bekende 2,5-liter vijfcilinder TFSI-motor van Audi. Met 400 pk aan vermogen en 480 Nm aan koppel is die krachtbron weer een stuk krachtiger dan voorheen. Een S tronic-automaat met zeven versnellingen stuurt de aandrijfkrachten naar de vier wielen. In 4,5 seconden sprinten de Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback van nul naar honderd.

RS-modus

Zes rijmodi zijn voorhanden. Nieuw daartussen zijn de RS-modi: de RS1 en RS2. Eén druk op de knop ‘RS-MODE’ op het stuurwiel is voldoende om de instellingen aan te passen of de modus te gebruiken. Het RS-sportonderstel brengt de carrosserie van de Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback tien millimeter dichter op het asfalt. Variabele demperregeling is leverbaar, maar niet standaard. Het zelfde geldt voor 21-inch velgen en keramische remmen.

Interieur

In het interieur vinden we sportstoelen in zwart nappaleer en alcantara, een sportstuur en diverse digitale schermen. De vijfzits Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback beloven voldoende bagageruimte met maximaal 1.525 liter om 1.400 liter.

De Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback zijn vanaf komende maand te bestellen, waarna ze aan het einde van dit jaar in de showroom staan. De vanafprijzen volgen nog.