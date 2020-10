Droomschets: Maserati GranTurismo Targa

Samuele Errico Piccarini is een Italiaanse ontwerper van boten en auto’s. Zijn meest recente project is het design van de Maserati GranTurismo Targa. En dat zijn uiterst fraaie schetsen geworden.

Maserati heeft Samuele Errico Piccarini nooit de opdracht gegeven om de GranTurismo Targa te tekenen, maar als bij zoveel talentvolle ontwerpers kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En het is goed dat Piccarini gewoon achter de tekentafel is gaan zitten, want het eindresultaat is zeker het vermelden waard.

Referentie naar verleden

Piccarini kreeg onder meer inspiratie door de Maserati 5000GT, maar maakte van de Maserati GranTurismo Targa haast een futuristisch model met zijn scherpe vouwen en strakke lichtunits. De motorkap is laag en lang, terwijl de achterzijde – grootdeels uit glas – mooi bolt.

MC20

Piccarini tekende de GranTurismo Targa als aanvulling op de aankomende MC20, maar plaatste de motor niet in het midden maar voorin. Aan welke krachtbron de ontwerper denkt, is niet bekend, maar wellicht is de 630 pk sterke V6-Nettuno-krachtbron uit de MC20 een geschikte kandidaat.