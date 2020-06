Downsizen? Welnee, de nieuwe Cayenne GTS kiest voor een upgrade

De nieuwe Cayenne GTS en Cayenne GTS Coupé schuiven de bekende 3,6-liter biturbo V6 aan de kant en kiezen voor een 460 pk sterke 4,0-liter biturbo V8-motor.

Porsche vaart aardig tegen de stroom in met haar nieuwe Cayenne GTS. Dat het model 20 pk meer vermogen krijgt is niet zo bijzonder, maar wel dat het de zescilinder inruilt voor een lekker ronkende achtcilinder. Weg met het idee dat vrolijk spinnende ‘naaimachientjes’ ook voldoen. De 4,0-liter biturbo V8 is goed voor een vermogen van 460 pk en daarmee snelt de GTS in 4,5 tel van nul naar honderd. Dat is liefst zes tienden rapper dan voorheen. De topsnelheid ligt ook wat hoger, want voortaan kun je de 270 km/u aantikken.

Verlaagd onderstel

Zijn sportieve karakter uit de Porsche Cayenne GTS –mét 8-traps Tiptronic S automaat – ook in een verlaagd onderstel en actieve demping. Twee centimeter dichter zit je op het asfalt. Porsche Torque Vectoring Plus is standaard, maar voor zaken als keramische remmen, driekamer-luchtvering (én een nog 10 mm lagere bodemspeling), achterasbesturing en actieve rolstabilisatie verwijzen de Duitsers je naar de optielijst.

V8-brul

Onder de achterzijde komen twee flinke ovalen uitlaatpijpen vandaan. Ze zijn centraal gemonteerd en slingeren de diepe klanken van het sportuitlaatsysteem de wereld in. Fraai. De 21-inch RS Spyder Design wielen vallen in dezelfde categorie. Dat ze zwartgelakt zijn, komt mooi uit, want dat past weer goed bij de donker getinte led-achterlichtstrip en andere zwarte exterieurdetails.

Alcantara

In het interieur gebruikt Porsche – vanzelfsprekend bij een GTS – veelvuldig alcantara. Donker geborsteld aluminium past daar goed bij. De sportstoelen zijn achtvoudig te verstellen. De nodige GTS-emblemen ontbreken in het binnenste niet.

Prijzen

Beide GTS-versies zijn per direct te bestellen. Voor de Cayenne GTS betaal je 178.900 euro en voor de Cayenne GTS Coupé reken je 183.800 euro af. De eerste exemplaren worden in juli afgeleverd.