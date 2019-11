Dikke drie: Nissan, Lister en BMW tonen sportieve modellen

Verschillende automerken en tuners zijn de laatste tijd druk geweest met sportieve modellen. Zo kunnen we vandaag de Lister I-Pace tonen, een extreme Nissan 370Z en de BMW M2 CS.



Eerst maar eens naar Japan. Daar sleutelde Nissan aan een extreme versie van de 370Z, want het exemplaar – een one-off – dat meereist naar de Amerikaanse tuningsbeurs SEMA is goed voor een vermogen van meer dan 750 pk. Als basis gebruikte Nissan de 3,7-liter V6 uit het reguliere model en monteerde meerdere turbo’s en paste de motorsoftware aan. Bovendien namen de Japanners de carrosserie onder handen, waarin veel koolstofvezel is verwerkt. Ook slankte de ‘Nissan Global Time Attack TT 370Z’ af dankzij het dopen van de wagenstructuur in zuren, zonder dat de stijfheid verloren gaat.

Lister I-Pace

Het Britse Lister sloofde zich uit op een Jaguar. Dat doet de tuner wel vaker, maar normaal kiest het modellen aan die van huisuit een krachtige benzinemotor aan boord hebben. Dit keer was de I-Pace echter de gelukkige en Lister hijst de EV – volgens traditie – in een donkergroen trainingspak met gele accenten. Lister voorziet de Jaguar I-Pace van koolstofvezel carrosseriedelen en nieuwe bumperpartijen. Dankzij een software-update schiet de Lister I-Pace in vier tellen van nul naar honderd, een kleine seconde sneller dan normaal. Voor zo’n 145.000 euro is hij van jou.

BMW M2 CS

BMW zwaait de huidige M2 uit met een CS-variant. Die officiële onthulling van dat model moet nog volgen, maar online zijn de eerste foto’s al te vinden. Net als bij bovengenoemde sportievelingen is BMW scheutig met het koolstofvezel en ook brengt het contrasterende details aan. Niet geel als bij de Lister, maar in stemmig zwart. Dat is immers een mooie combinatie met de lichtblauwe lakkleur. Hoewel nog niet bevestigd, worden er 2.200 exemplaren van de BMW M2 CS gebouwd. Elke auto krijgt een vermogen mee van 450 pk en is daarmee weer een stuk krachtiger dan de normale M2. De sprint van nul naar honderd verloopt in 3,8 seconden.