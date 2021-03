Dievengilde laat oog vallen op buitenspiegels Tesla’s

Na onder meer de airbags en navigatiesystemen uit BMW’s zijn nu de buitenspiegels van Tesla’s populair bij autodieven. Vooral in de hoofdstad is het vaak raak.



De auto wordt steeds slimmer en dat komt ook tot uiting in de buitenspiegels. Tussen de omhulzing en het spiegeltje zelf zit de nodige techniek, waardoor de zijspiegels opeens best waardevol worden. Zo waardevol dat ook het dievengilde ze ontdekt. In Amsterdam kwamen de laatste tijd zeker twintig meldingen van gestolen buitenspiegels binnen bij de politie. Uit foto’s blijkt dat de dieven de spiegelkappen ongemoeid laten, maar het binnenwerk meenemen.

Buitenspiegelverzamelaars

Volgens tv-zender AT5 moeten Tesla-eigenaren in de wijken Zuid en West extra op hun hoede zijn, want daar vinden de meeste diefstallen plaats. Eén Tesla-bezitter kreeg al zelfs vijf keer te maken met een gestolen spiegel. De politie vraagt mensen met een Tesla hun camerasysteem aan te zetten zodat de pakkans van de buitenspiegelverzamelaars wordt vergroot.

Keyless-entry

Autodieven hebben het wel vaker voorzien op een bepaald merk of onderdeel. De afgelopen maanden werden er in Nederland opvallend vaak BMW’s ontdaan van vooral airbags en navigatiesystemen. De dieven breken daarbij de auto niet open, maar maken gebruik van de keyless-entry techniek. Via een apparaatje verlengen ze het signaal dat de autosleutel uitzendt vanachter de voordeur waardoor ze probleemloos het autoportier ontgrendelen. Een goede remedie is de autosleutel bewaren in een koekblik, waardoor het signaal niet opgepikt kan worden door kwaadwillenden.