Deze factoren bepalen de dagwaarde van jouw auto

Er zijn meerdere factoren die de dagwaarde van je auto bepalen. De dagwaarde van je auto is zoals de naam het al zegt, het bedrag dat je auto op dat moment waard is. Het bepalen van de dagwaarde kan voor meerdere dingen nodig zijn. Wij geven je wat meer informatie over de dagwaarde auto, waar je dit voor nodig hebt en hoe het berekend wordt.

Waarom de dagwaarde berekenen

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je de dagwaarde van je auto moet berekenen. Over het algemeen kunnen we dit verdelen op twee verschillende manieren. Aan de ene kant heb je het nodig bij de verkoop van je auto, of je hem nu wilt verkopen of een nieuw auto koopt, het is altijd handig als je weet wat de dagwaarde is. Ook kan het zijn dat de verzekering moet berekenen wat de dagwaarde is. Dit is het geval als er schade is gereden. Zo weet de verzekering welk bedrag ze aan je moeten vergoeden. Een verzekeraar gebruikt de dagwaarde ook om de premie van je verzekering te bepalen. De premie voor een auto die goed onderhouden is en weinig kilometers heeft, is natuurlijk een stuk lager dan de premie van een oude auto met een hoop gebruikerssporen.

Welke factoren

Er zijn dus meerdere factoren die bepalen hoeveel je auto nog waard is. Over het algemeen zijn dit vier verschillende factoren, deze zijn als volgt:

Het aantal kilometers dat is gereden met de auto.

Hoe oud de auto is.

Hoe de auto is onderhouden.

Hoe de staat is van de auto, dus de krasjes e.d.

Zelf de dagwaarde berekenen

Je kunt tegenwoordig makkelijk zelf de dagwaarde berekenen. Als je even op internet zoekt kom je meerdere rekentools tegen. Met een aantal klikken heb je de dagwaarde berekend. Ook kun je een kenteken check doen om de dagwaarde te berekenen. Probeer het altijd op meerdere manieren te berekenen zodat je meer zekerheid hebt dat je berekening klopt.

Je weet dus nu waar de dagwaarde belangrijk voor is en wat je hier mee kunt. Als je verzekering of iemand die je auto wilt kopen de dagwaarde heeft berekend, is het altijd slim om dit even na te kijken. Het kan namelijk zo zijn dat iemand een foutje heeft gemaakt of het op een verkeerde manier heeft berekend. Uiteindelijk kan dit in je eigen nadeel werken.