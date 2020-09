Deze automerken doen het goed in een lastige markt

Ten opzichte van augustus vorig jaar werden er 21,5 procent minder nieuwe auto’s verkocht in ons land. Maar welke automerken scoren relatief nog goed?

De cijfers van BOVAG, RAI Verenging en RDC laten zien dat de autoverkopen nog altijd in een diepe dip zitten. In augustus werden er 26.461 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is flink minder dan een jaar eerder. De teruggang bedraagt liefst 21,5 procent. Als we de eerste maanden van 2020 naast die van 2019 leggen blijkt er zelfs een kwart nieuwe auto’s verkocht in Nederland.

Uitstel

Overigens is het niet elke maand kommer en kwel, want in juli werden er zelfs iets meer auto’s verkocht. Veel mensen hebben hun aankoop waarschijnlijk een paar maanden uitgesteld, want in april en mei werden er respectievelijk 50 en 40 procent minder nieuwe auto’s verkocht.

Koning Kia

Het best verkopende automerk in augustus was voor een keertje niet Volkswagen. Ook andere goed verkopende merken als Peugeot, Toyota en Renault moesten een opkomend merk voor zich dulden: het Zuid-Koreaanse Kia. Met 2.457 verkopen had Kia een marktaandeel van 9,3 procent. De Kia Niro bleek het best verkochte model van het land en liet de Volkswagen Polo, Opel Corsa, Peugeot 208 en Toyota Corolla ver achter zich.

Italiaanse malaise

Opvallend in de lijst is dat Alfa Romeo nog altijd enorm kwakkelt. De 616 verkochte exemplaren in de eerste acht maanden van 2019 hielden al niet over, maar de 189 exemplaren van dit jaar zijn er wel erg weinig. Met 43 verkochte auto’s in augustus zat Alfa Romeo wel boven het maandgemiddelde van dit kalenderjaar.

Duitse Drie

Koploper bij de ‘Duitse Drie’ is BMW. Dit jaar staat de teller al op 13.234 verkochte modellen, waarvan er 1.337 in augustus bijkwamen. Mercedes-Benz blijft met 8.942 modellen nog achter en scoorde in augustus 1.070 verkochte modellen. Audi ziet met 6.970 exemplaren BMW uit het zicht verdwijnen, hoewel de 1.029 Audi’s van augustus hoopvol stemmen.

Tranen bij Tesla

Het vaak bejubelde Tesla heeft het vooralsnog lastig. Van bijna 8.100 stekkerauto’s in de periode januari-augustus vorig jaar viel het terug naar ruim 3.500 tot nu toe. Ook de Tesla Model 3 werd voor meer dan helft minder verkocht.

Lichtpuntjes

Crisis? Niet voor Porsche. De Duitsers plussen er vrolijk op los. 850 Porsches werden er vorig jaar verkocht in acht maanden tijd en dit jaar al 1.455. De Cayenne blijkt een verkooptopper, want daar gingen er 550 van over de toonbank. Ook de elektrische Taycan is met 299 verkochte exemplaren erg succesvol.

Ook Bentley doet het vooralsnog beter dan vorig jaar. De 61 verkochte auto’s van 2019 (januari t/m augustus) worden weggepoetst met 63 verkochte modellen tot zover dit jaar. Ferrari doet met 31 (2019) om 41 (2020) vrolijk mee met Bentley. Morgan plust zelfs 50 procent, maar met een score van 4 om 6 verkochte modellen is dat verschil snel gemaakt. Nieuwkomer Polestar wist dit jaar 43 modellen tot op heden te verkopen. Het eerder genoemde Kia scoort zowel op maandbasis als op jaarbasis tot zover beter dan een jaar eerder. Het is het enige volumemerk in het lijstje dat zich verbetert. De elektrisch aangedreven MG ZS is bijna 1.500 keer verkocht, waarvan éénderde in de afgelopen maand.