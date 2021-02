DeLorean DMC-12 komt mogelijk terug als EV in kleine oplage

De bekendste filmauto aller tijden is toch wel de DeLorean DMC-12 uit Back to the Future. DMC bestaat nog altijd – nu in handen van Texanen – en het lijkt erop dat de DMC-12 als elektrisch aangedreven replica terugkeert op het Amerikaanse asfalt.



Een aantal jaar geleden schreven we in het artikel DeLorean Motor Company: Voorwaarts, naar het verleden al uitgebreid over het succes – en de ondergang – van DMC. Maar het merk verdween nooit echt. Nog heeft DeLorean – 40 jaar na de start van het bedrijf – toekomstdromen. Bescheiden dromen – dat wel – maar de iconische DMC-12 moet en zal herleven.



Al jaren is DeLorean Motor Company bezig om de DMC-12 terug op het asfalt te krijgen. Het oorspronkelijke plan was om dat met een verbrandingsmotor onder de kap te doen, maar het lijkt er steeds meer op dat de nieuwe DeLorean elektrische aangedreven wordt.

Beperkte oplage

Dat zit zo. DeLorean kan met zijn DMC-12 niet aan de hedendaagse veiligheidseisen voldoen die de Amerikaanse wetgever voorschrijft. Sinds een aantal jaar bestaat er wel de Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act, waardoor kleine autoproducenten als DeLorean Motor Company toch een kleine productie kunnen opstarten, zolangs ze maar niet meer dan 325 replica’s op jaarbasis bouwen. Een van de eisen is dat de motor aan boord van de replica voldoet aan de milieu-eisen van vandaag de dag. Het lijkt er op dat de verbrandingsmotor die DeLorean voor ogen heeft slechts tot 2022 wordt aanvaard. De variant die het als backup heeft is ook al geen lang leven beschoren, want die zou tot 2024 meekunnen. Het lijkt dus logisch dat DeLorean voor een elektrische aandrijving kiest, iets wat het zegt te overwegen. In 2012 bouwde het overigens al een prototype met een elektromotor aan boord.

Geldschieters

Maar eerst heeft het merk nog wat andere zaken om op te lossen. Het is op zoek naar investeerders, maar heeft vooralsnog problemen die te vinden. Want wie wil in crisistijden een vervlogen merk met een mini-productie overeind houden? Alleen met grootse plannen – DeLorean als het zoveelste hippe elektrische merk? – lijkt het bedrijf het meest kansrijk.