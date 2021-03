De vier smaken van de Porsche Taycan Cross Turismo

De Porsche Taycan is er nu ook als Taycan Cross Turismo en dan gelijk in vier configuraties. Welke past het best bij jouw voorkeuren?

In 2018 toonde Porsche al de Mission E Cross Turismo. Drie jaar later is dat conceptmodel verworden tot een auto van ‘vlees en bloed’; de Taycan Cross Turismo. Je herkent hem aan zijn offroad-designelementen zoals de opvallende wielkasten, zijskirts en de unieke beschermdelen voor en achter. Als je voor het Off-road Designpakket kiest, vergroot je de bodemvrijheid met tot wel 30 millimeter. Ook fijn tijdens het offroaden; het rijprogramma ‘Gravel Mode’, naast de vierwielaandrijving en standaard adaptieve luchtvering.

Meer ruimte

Wil je niet offroad, maar zoek je wel meer ruimte, dan is het goed om te weten dat de Porsche Taycan Cross Turismo flink meer hoofdruimte biedt. Liefst 45 millimeter hoger kun je je haar opsteken. Het bagageruim is eveneens flink. Met een platgeklapte achterbank heb je liefst 1.200 liter bagageruimte tot je beschikking. De fietsen – pardon, e-bikes – zet je gewoon achterop in de speciale fietsendrager met ruimte voor drie tweewielers.

Vier varianten

Met de Porsche Taycan Cross Turismo kun je ook kwartetten, want de auto komt in vier smaken. De instapversie is de 97.400 euro kostende Taycan 4 Cross Turismo. Dankzij een vermogen van 380 pk (in de overboost-functie zelfs 476 pk) schiet je in 5,1 tellen vanuit stilstand naar honderd. Dat is de minst snelle van het viertal, maar je krijgt er wel de meeste actieradius voor terug: tot 456 kilometer.

490 pk

De Taycan 4S Cross Turismo schenkt je gelijk al 490 pk aan vermogen (571 pk in overboost) en dat is goed voor een raketstart in 4,1 tellen. Je rijbereik komt uit op 452 kilometer en je banksaldo slinkt bij aanschaf met 116.000 euro.

625 pk

De Taycan Turbo Cross Turismo is al goed voor 625 pk (680 pk in overboost) en drukt je in je stoel als je in 3,3 seconden van nul naar honderd snelt. De actieradius komt op 452 kilometer uit en het prijskaartje op 159.300 euro.

761 pk (overboost-functie)

Voor de prijs van ongeveer twee instapversies kun je ook het topmodel bestellen. De Taycan Turbo S Cross Turismo kost je 193.200 euro, maar dan reken je wel op 761 pk aan vermogen in de overboost of 625 pk normaal. De 0-100 km/u-sprint verloopt in 2,9 seconden. Rijbereik: 419 kilometer.



De Porsche Taycan Cross Turismo staat in mei in de showroom.