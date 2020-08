De traditie voortgezet: nieuwe versies van de Audi S3 Sportback en Limousine

Audi bouwt al twintig jaar de Audi S3 en vindt nu de tijd rijp voor weer een nieuwe generatie. De viercilinder krachtbron is gebleven, maar is toch weer wat sportiever geworden.

Op de Audi S3 kun je de klok gelijk zetten. Als sinds de eeuwwisseling wordt de sportieve versie van de A3 elke generatie opnieuw geïntroduceerd. Dit keer dus weer. De 2,0-liter viercilinder TFSI is gebleven en het vermogen is nog altijd 310 pk, maar toch wist Audi er vijf procent meer koppel uit te krijgen. Voortaan kom je van je plaats met 400 Nm onder je rechtervoet. In 4,8 seconden sprint de Audi S3 van nul naar honderd.

Dempercontrole

Wat de Audi S3 bijzonder maakt is dat quattro vierwielaandrijving standaard is. In de compacte klasse is dat lang niet in elke auto terug te vinden. Gekoppeld aan een zeventraps S tronic-transmissie en het sportonderstel doet de S3 alles voor op en top dynamiek. Op de optielijst staat nog dempercontrole. Dan monteert Audi schokdempers die precies de staat van het wegdek aan voelen en zich razendsnel aanpassen.

Uitlaatsound

De sportieve uitdossing van de Audi S3 bestaat uit 18-inch wielen, grille met ruitpatroon, buitenspiegels in aluminiumlook en forse luchtinlaten. Aan de achterzijde steken vier uitlaatpijpen onder de kont vandaan. Het geluid dat daar ontsnapt is aan te passen via drive select. De fraaie Matrix LED-koplampen die voorbijkomen zijn helaas niet standaard.

Sportief interieur

Binnenin strooit het merk met de vier ringen met aluminium en carbon accenten. Sportstoelen ontbreken vanzelfsprekend niet, net als het afgeplatte sportstuurwiel. Voor de bekende Audi virtual cockpit moet je helaas de optielijst aanvinken, al kun je dan gelijk voor de ‘plus’-versie kiezen.



Vanaf oktober zijn de Audi S3 Sportback en S3 Limousine showroomklaar. De vanafprijzen zullen spoedig volgen.