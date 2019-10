De Tomaso P72 wordt voorzien van V8 met ruim 700 pk

We zagen de De Tomaso P72 al eerder verschijnen, maar de Italianen vertelden er toen niet bij over welke krachtbron de sportwagen beschikte. Nu weten we dat het een V8 is met meer dan 700 pk aan vermogen.



Nadat de Argentijn Alejandro de Tomaso in het midden van de jaren vijftig voor Maserati heeft geracet, blijft hij in Modena hangen. In 1959 start hij daar zijn eigen automerk op: De Tomaso. Verschillende modellen volgen, meestal met Ford-motoren aan boord, waarna de Pantera verschijnt; hét model waar De Tomaso wereldberoemd mee wordt. Meer dan twintig jaar blijft de auto, in verschillende vormen, in productie. De Tomaso wordt ook nog eigenaar van Maserati en ontwikkelt F1-auto’s voor Frank Williams, maar toch gaat het merk failliet.

Nieuwe eigenaren

Investeringsmaatschappij IdealVenture uit Hong Kong is inmiddels de nieuwe eigenaar van De Tomaso en blaast het merk nieuw leven in met de komst van de P72. De auto leent de basis van de Apollo Intensa Emozione, het andere sportieve model dat IdealVenture voert. Eerder nam het namelijk het Duitse Gumpert over.

Eerbetoon

De Tomaso P72 is een eerbetoon aan de P70. Die P70 – een racewagen – werd in de jaren zestig gebouwd in samenwerking met Carrol Shelby. De 750.000 euro kostende P72 is opgetrokken uit koolstofvezel en komt in een oplage van 72 stuks.

Ford

Het hart van de De Tomaso P72 word gevormd door een V8-motor afkomstig van Ford. De krachtbron is onder handen genomen door het Amerikaanse tuningbedrijf Roush en zij weten er ruim 700 pk uit te halen. Het exacte vermogen wil De Tomaso nog niet communiceren, maar dat het blok goed is voor sportieve prestaties, staat vast.