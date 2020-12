De Polestar 2 gaat als een speer: 2.000 rijden er al rond in Nederland

Nog voordat de Polestar 2 in ons land verkrijgbaar was, schreven we dat het best wel eens een Tesla-killer kon worden. Al heeft de elektrische fastback de concurrentie nog niet vermoord, met 2.000 verkochte exemplaren is het wel een verkooptopper.



Voor de Polestar 2 kan 2020 niet op. Eerder won de auto al het prestigieuze Gouden Stuurwiel in de categorie middelgrote SUV’s en inmiddels gaan de verkopen ook als een trein. Sinds de marktintroductie in juli zijn er in Nederland al 2.000 exemplaren van verkocht.

Pluspunten

Het geheim van de Polestar 2 is de combinatie van een flitsend uiterlijk, gedegen bouwkwaliteit, redelijk prijskaartje (net onder de 60 mille) en een bruikbare actieradius van 470 kilometer. Polestar is bovendien een sportieve inborst niet vergeten, want met de vierwielaangedreven fastback sprint je binnen vijf tellen van nul naar honderd. Twee elektromotoren geven de auto een systeemvermogen van 408 pk en een fors koppel van 660 Nm.

Met de bagageruimte zit het ook wel goed, want achterin kan 405 liter mee en voorin nog eens 35 liter. Een caravan mag aan de haak, want het geremde aanhanggewicht bedraagt 1.500 kilogram.

Performance Pack

Een veel gekozen optie op de Polestar 2 is het Performance Pack. Dat kost 6.000 euro en voorziet in Öhlins Dual Flow Valve instelbare dempers, een Brembo remsysteem, 20-inch lichtmetalen velgen, en ‘Swedish Gold’ ventieldoppen en veiligheidsgordels. De Öhlins Dual Flow Valve instelbare dempers van Zweedse makelij zijn in liefst 22 standen instelbaar. Een fantastisch systeem, al is het een groot nadeel dat je de standen handmatig moet aanpassen.