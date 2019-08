De opvallendste feiten over de Bugatti Centodieci

Een dag nadat de eerste beelden van de Bugatti Centodieci lekten, is het jubileummodel openbaar. Dit zijn de opvallendste feiten en cijfers.

110

Bugatti bestaat dit jaar 110 jaar en dat viert het met bijzondere modellen. Eerder liet het al de La Voiture Noire zien en nu is het de beurt aan de Centodieci, Italiaans voor, inderdaad: 110. Het nummer verwijst bovenden naar de iconische EB110, waar het een aantal stijlkenmerken van leent. Die sportcoupé werd begin jaren negentig in een oplage van 139 stuks geproduceerd.

8 miljoen

De Bugatti Centodieci wordt in een oplage van slechts tien stuks gebouwd. Alle tien zijn al verkocht voor 8 miljoen euro per stuk.

1.600 pk

De achtliter W16-motor met vier turbo’s uit de Chiron is ook in de Bugatti Centodieci aan boord – onderhuids is het immers een Chiron – al werd het vermogen met 100 pk verhoogd naar een duizelingwekkende 1.600 pk. De Centodieci weegt 40 kilo minder dan de Chiron.

2021

Hoewel Bugatti dit jaar honderdentien jaar bestaat, krijg je als gelukkige eigenaar de Centodieci pas vanaf 2021 geleverd, want dan start de bouw.