De nieuwe McLaren Artura in 7 feiten

McLaren voegt een gloednieuw model toe aan haar modelgamma: de Artura. De Artura is een plug-in hybride met de nodige moderne snufjes aan boord.

#1 What’s in a name

Als je Art en Future samenvoegd en een beetje schudt en schuift, dan staat er opeens Artura voor je neus. De Artura is dus vooral mooi en futuristisch volgens McLaren.

#2 De opvolger van de P1?

De McLaren Artura is net als de legendarische P1 een plug-in hybride, maar kost lang geen één miljoen euro, zoals zijn voorganger met een stekker. Met een prijskaartje van waarschijnlijk iets meer dan twee ton, vervangt de auto de 570S en is het ‘t broertje van de 720S en de GT. McLaren zal in de nabije toekomst elektrificatie toepassen op veel meer modellen, dus de Artura is de eerste in een lange reeks.

#3 680 pk

De 3,0-liter V6 is goed voor zowel 585 pk als newtonmeter. De elektromotor levert ook nog eens 95 pk en voila, het systeemvermogen komt uit op 680 pk. In amper drie tellen sprint je van nul naar honderd en in nog geen 22 seconden van nul naar driehonderd.

#4 30 km

Wil je puur op de elektromotor rijden, dan kom je ongeveer 30 kilometer ver. In 2,5 uur kun je tot 80% laden.

#5 Afmetingen en gewicht

McLaren heeft de hybride-aandrijving licht gehouden, want met 130 kilo ben je wel klaar. Het 7,4 kWh accupakket weegt overigens al 88 kilo. Op twee kilo na weegt de Artura 1.500 kilo. De Artura is 4,54 meter lang en heeft een bagageruimte van 150 liter.

#6 Nieuwe techniek

De achteras is voor het eerst voorzien van een elektronisch differentieel. Het is lichter en kleiner dan een mechanische variant en helpt beter bij een ultieme driftsessie. Ook nieuw zijn de achterwielophanging en de aanwezigheid van Proactive Damping Control.

#7 Gadgets

Veel van de functies zitten verstopt in het nieuwe centrale 8-inch display. De Artura beschikt verder over adaptieve cruisecontrol, een rijstrookassistent, een dritassistent en verkeersbordherkenning. Op termijn lijkt het ook mogelijk om over-the-air-updates te ontvangen, want de techniek is aan boord.