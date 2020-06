De nieuwe BMW 4 Serie Coupé treedt uit de schaduw van de 3 Serie

De nieuwe BMW 4 Serie Coupé wil zich op uiterlijk gebied én onderhuids duidelijk onderscheiden van de 3 Serie.

Meest in het oog springend bij de nieuwe BMW 4 Serie Coupé is de gigantische nierengrille. BMW noemt het – met gevoel voor taal – ‘een neus voor traditie’. Zo moet de voorzijde verwijzen naar legendarische modellen als de BMW 328 en de BMW 3.0 CSi.



Groeispurt

Maar niet alleen de neus groeide. De carrosserie strekt zich 13 centimeter meer uit naar achter, terwijl ook de breedte een beetje toenam. De wielbasis kreeg er dik vier centimeter bij, terwijl het dak een fractie de lucht in ging. Toch blijft de 4 Serie een laag en sportief model, want het scheelt in hoogte liefst 57 mm met de BMW 3 Serie Sedan.

Zescilinder

De tweedeurs is te rijden mt een vermogen van minimaal 184 pk. De BMW 420i Coupé is daarmee de basisversie. De BMW 430i Coupé staat een treedje hoger met 258 pk aan vermogen, terwijl de zescilinder BMW M440i xDrive Coupé dankzij 374 pk het raspaardje is. Dieselen kan met de 190 pk sterke BMW 420d Coupé met of zonder vierwielaandrijving. In maart 2021 volgen dan nog de BMW 430d xDrive Coupé en krachtige BMW M440d xDrive Coupé. Beide zijn voorzien van een zescilinder-in-lijn dieselmotor. Een BMW M model staat eveneens in de planning. Alle modelvarianten van de BMW 4 Serie Coupé krijgen standaard een 8-traps Steptronic automaat aan boord.

Meer sportiviteit

BMW wil de nieuwe 4 Serie Coupé meer sportiviteit meegeven door middel van een verbeterde aerodynamica, extra carrosseriestijfheid en een verlaagd zwaartepunt. Ook helpen lichtere materialen de auto bij het betere gooi- en smijtwerk. Voor wie het allemaal nog wel wat sportiever mag, zijn er de M Sport- en M Sport Pack Pro-uitvoeringen waartoe onder meer een M Sport wielophanging behoort.



De marktintroductie van de BMW 4 Serie Coupé staat gepland voor oktober 2020. Prijzen volgen nog.