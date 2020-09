De meest gestelde vragen over de Maserati MC20. Inclusief de antwoorden

Maserati staat vol in spotlights met haar MC20. Maak kennis met de kersverse sportwagen op basis van de meest gestelde vragen.



Waar staat de naam MC20 voor?

MC staat daarbij voor Maserati Corse, waarbij het getal 20 verwijst naar het jaartal van introductie: 2020. Gezien de naam wordt ook een circuitversie van de auto verwacht, waarmee Maserati mee wil doen om de prijzen.



Welke krachtbron is aan boord?

Maserati ontwikkelde de V6-Nettuno-krachtbron helemaal zelf. De drieliter met dubbele turbo levert een vermogen van 630 pk en een koppel van 730 Nm. De middenmotor is voorzien van de nodige Formule 1-techniek – lees: innovaties rondom de verbrandingskamers. Dankzij de aanwezigheid van een dry-sump systeem kan de motor lager in de auto gehangen worden, met een lager zwaartepunt tot gevolg.

Laat Maserati elektrificatie aan zich voorbij gaan?

Nee, zeker niet. Er komt ook een geheel elektrische variant aan. De batterij krijgt een capaciteit van minimaal 90 en maximaal 100 kWh en reikt 380 ver op één stekkerlading. De sprint van nul naar honderd verloopt in minder dan drie seconden.



Komt er ook een spider aan?

Zowel de V6-versie als de EV komen er als spider. Een volautomatische inklapbare hardtop is van de partij.



Wat weegt de Maserati MC20?

Minder is meer bij sportwagens in deze klasse. De carrosserie is dus opgetrokken uit koolstofvezel. Met 1.470 kilo moet auto’s als de Ferrari 488 GTB nipt voor zich laten de McLaren 600LT ruim. Die concurrent is ruim 100 kilo lichter.



Wat kost de Maserati MC20?

Prijzen volgen nog maar voor minder dan 195.000 dollar gaat de MC20 de deur niet uit. Dat zijn prijzen voor de VS, dus reken maar dat er in Nederland flink wat bij komt. Zowel de genoemde McLaren 600LT als de Ferrari 488 GTB kosten op een haar na 300.000 euro, reserveer dat vast ook voor de MC20.

Welke bijzonderheden kent de Maserati MC20 nog meer?

Naast de opvallende vleugeldeuren is de achterwielaangedreven MC20 standaard voorzien van 20-inch wielen en koolstof-keramische remmen.