De Jaguar F-Pace is vernieuwd. Is de Britse SUV nog altijd een ‘gamechanger’?

Vier jaar geleden reden we voor het eerst met de Jaguar F-Pace. Als eerste SUV ooit van het merk, maakte de F-Pace meteen diepe indruk. Is de nu gefacelifte F-Pace nog áltijd beter dan de benchmark?



Vijf jaar geleden rond deze tijd liet de Jaguar F-Pace zich voor het eerst in vol ornaat zien. Opvallend was hoe goed de Britten meteen hun merkidentiteit en familiegezicht wisten om te zetten in een elegante SUV. Haar eerste. Het geheim? Een zeer korte carrosserie-overhang vóór en een lange motorkap. Samen leiden ze tot een uitgesproken ‘cab rearward’ ontwerp.



Die verhoudingen zijn na de facelift niet veranderd. Wel werkte Jaguar aan het vooraanzicht van de F-Pace. De grille werd groter – onder meer BMW doet dat al een tijdje ook zo – en de koplampunits werden voorzien van ‘Double J’-dagrijverlichting. De motorkap is compleet nieuw. Aan de achterkant vallen nieuwe bumpers op en de hertekende achterlichten. Kortom, wat goed is aan het design is gebleven en wat beter kon is gedaan.

Plug-in hybride

Wat bij de Jaguar F-Pace nog wel ontbrak is de aanwezigheid van een elektromotor. Die is nu wel beschikbaar en als plug-in hybride is een emissievrije actieradius van 53 kilometer het maximale. De plug-in hybride toont zich met een systeemvermogen van 404 pk behoorlijk sportief. Een viercilinder met 300 pk werkt namelijk samen met een 143 pk sterke elektromotor. In dik vijf tellen sprint je met de F-Pace P400e van nul naar honderd. Dankzij de nieuwe aandrijflijn onderscheidt het zich alvast van één concurrent: de Porsche Macan biedt geen plug-in hybride aan.

Vederlicht

Dankzij de aluminium architectuur is de F-Pace nog altijd vederlicht. Ondanks zijn afmetingen plaats je de auto zo makkelijk als je lekker dynamisch aan het sturen bent. Die sportieve inborst wordt echter niet overdreven, want het veercomfort is voldoende aanwezig.

Inhaalslag

Binnenin moest Jaguar wel echt wat doen om bij de tijd te blijven. Het oude dashboard was simpelweg te eenvoudig voor het hedendaagse digitale geweld. Een centraal 11,4-inch display is aan boord en de 12,3-inch klokkenwinkel draait op bits en bytes. De draaiknop voor de transmissie ruilden de Britten in voor een pookje.

De Jaguar F-Pace kost in vernieuwde vorm voortaan minimaal 71.280 euro. Er is keuze uit de bekende motoriseringen, waarbij de plug-in hybride dus zijn debuut maakt en ook een 300 pk sterke 3,0-liter zescilinder is nieuw.