De Hummer is terug, maar dan elektrisch

Het duurde even voordat de nieuwste Hummer wereldkundig werd gemaakt – de coronapandemie gooide roet in het eten – maar uiteindelijk is de nieuwste versie van ‘het bakbeest’ daar. Ook de prestaties blijven groots – je hebt 1.000 pk tot je beschikking – al kozen de Amerikanen voor een elektrische aandrijflijn.



Volgend jaar start de productie van de nieuwe Hummer, na jaren van afwezigheid. General Motors houdt daarbij deels vast aan oude waarden – de nieuweling is weer enorm groot en hoekig – maar er verandert ook een hoop. De Hummer EV is namelijk volledig elektrisch aangedreven. GM moest ook wel, want met een gemiddeld verbruik van pakweg 1 op 5 was de Hummer H2 een grootverbruiker van brandstof.

De originele Hummer werd immers geboren als militaire Humvee. Een terreinauto zo groot en sterk dat de vijand bijkans de schuilkelders indook bij diens aangezicht. Aan brandstofefficiëntie was nooit gedacht, ook niet toen de Hummer H1, H2 en H3 het daglicht zagen. Niemand minder dan Arnold Schwarzenegger maakte zich sterk voor de consumentenversies van de ‘tank op wielen’.

Nieuwe markt

De Hummer EV is is een vierdeurs pick-up die het onder meer de Rivian R1T, Bollinger B2 en Lordstown Endurance lastig moet maken in het thuisland. Andere concurrenten zijn de Ford F-150 met elektromotor en de opzienbarende Tesla Cybertruck. De Hummer EV legt de nadruk op offroad-rijden. Een stalen plaat aan de onderzijde geeft extra bescherming aan het batterijpakket. De carrosserie kan bovendien 15 centimeter hoger boven het wegdek komen te staan.

CrabWalk

Aangezien de vierwielbestuurde Hummer EV waarschijnlijk ook veel over het asfalt zoeft, heeft GMC de allernieuwste techniek toegevoegd. Verwacht dus de nodige digitale schermen en diverse autonome rijfuncties. Liefst 18 camera’s zijn aan boord. Bijzonder is de CrabWalk-functie, waarmee de auto bij lage snelheden zich diagonaal kan verplaatsen.

De elektrische actieradius bedraagt circa 560 kilometer, waarbij de 1.000 pk sterke Hummer EV ook razendsnel is. In pakweg drie tellen raas je van nul naar honderd.