De Honda e is productieklaar. En we willen hem hebben

Het elektrische stadswagentje Honda e zagen we al in een aantal versies voorbij komen. Maar dit is de variant die de Japanners op de markt brengen.

Hij is met z’n elektrische aandrijflijn en digitale schermen binnenin heerlijk modern, maar die ronde koplampjes en simpele vormen maken hem ook wel een beetje ouderwets, of beter gezegd; retro. De mix is geslaagd, want wie wil deze Honda e nou niet op z’n oprit hebben staan?

Rijbereik

De Honda e komt er in twee varianten. Er is een versie met 136 pk aan vermogen en eentje die 154 pk levert. Laatstgenoemde is behoorlijk rap, want binnen acht tellen snel je van nul naar honderd. Het rijbereik geeft aan dat dit echt een stadsauto is, want de 220 kilometer houdt niet echt over. In een half uurtje heb je 80 procent van de actieradius geladen, al moet je dan wel een snellader ter beschikking hebben.

Slimme accenten

Leuk aan de Honda e is dat het een achterwielaangedreven model is. En dat de zijspiegels plaats maken voor cameraatjes. Nog zo’n gadget: de verzonken deurgreep die omhoog komt bij de instap. Ook het interieur is bijzonder geslaagd met de diverse touchscreens over de breedte van de auto. De bijrijder heeft zo zijn eigen schermpje voor zijn neus.

Nederlandse introductie

Wat de Honda e moet gaan kosten is nog niet bekend. Verder weten we nog niet wanneer de elektrische Japanner naar Nederland komt. In Engeland, Duitsland, Noorwegen en Frankrijk is de auto wel al te bestellen.