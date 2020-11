De Grand Tour of Switzerland met de Mercedes-Benz G63 AMG: Zwitsers Zakmes

Elf Unesco werelderfgoederen, vijf Alpenpassen, vier taalregio’s, meer dan twintig meren. Dat is wat je voor je kiezen krijgt als je de 1.600 kilometer lange Grand Tour of Switzerland rijdt. Twee jaar geleden reden we de westelijke route, nu nemen een kijkje in de relatief onbekende Ostschweiz. En, zoals het echte ‘Grand Tourists’ betaamt, bedienen we ons van passend vervoer.

Een rondreis door het vasteland van het Oude Europa was in de 17e en 18e eeuw een must voor verwende jongelingen uit Noord-Europa. Vooral leden van de Britse adel maakten Europa onveilig, maar later ook jongeren uit andere Noord-Europese landen deden de Tour, als onderdeel van de opvoeding en ter voorbereiding op een leidende positie thuis. Maandenlang, soms zelfs jaren achtereen, trokken zij met een bewapende koets en een schier onbeperkt budget door Frankrijk, over de Alpen naar Italië, op zoek naar kunst, cultuur en de wortels van de westerse beschaving. Uiteraard eindigde de reis ongegeneerd en schuinsmarcherend in Rome. Want vanuit hun bubble op koetswielen hadden ze lak aan de wereld om hen heen. Tot op de dag van vandaag beïnvloedt de Grand Tour de bestemmingen die toeristen kiezen in Europa. Niet zo gek dus dat het Zwitsers verkeersbureau juist deze naam koos voor de route waarmee men toeristen meer van Zwitserland wil laten ontdekken.

Wat zou anno 2020 het equivalent zijn van die vroegere koets, fiks bewapend tegen struikrovers? De G63 AMG komt aardig in de buurt…



