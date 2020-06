De eigentijdse versie van de Alfa Romeo Montreal ziet er zo uit

De Alfa Romeo Montreal is terug van weggeweest. In een eigentijds jasje. Niet als officiële uiting van het merk zelf, maar als een designschets van een Japanse ontwerper.

De Alfa Romeo Montreal werd in 1967 voor het eerst aan de wereld getoond in – hoe kan het ook anders gezien de naam – het Canadese Montreal. Drie jaar later was het productiemodel klaar, compleet met 2,6-liter achtcilinder. Zeven jaar werd de auto gefabriceerd, waarna het doek viel voor de goedgelijnde Italiaan. Kenmerkend aan het model zijn de ronde koplampen die half onder de motorkap wegduiken.



‘Japanse versie’

De Alfa Romeo Montreal is nu terug. Niet als officiële uiting van het merk zelf, maar als een studiemodel van een Japanse enthousiasteling. Yosuke Yamada, auto-ontwerper van beroep, tekende zijn eigentijdse versie van de Montreal. Yamada noemt zijn versie ‘simpel, elegant en sexy’. Wat denkt u, in productie nemen?