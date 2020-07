De Defender komt terug, maar dan net even anders. Dit is de Ineos Grenadier

Als je vindt dat de nieuwe Defender niet trouw genoeg blijft aan het originele concept, dan kun je altijd nog kiezen voor de Ineos Grenadier.



INEOS is een gigantisch chemiebedrijf. De recente jaren is de naam ook verbonden aan sportwedstrijden, want zo sponsoren de Britten een wielerploeg, de autosport en een zeilteam. Binnenkort is de bedrijfsnaam bovendien te lezen op het typeplaatje van een auto, want de Ineos Grenadier is een feit. De baas van INEOS, de steenrijke Jim Ratcliffe, vond het namelijk hoog tijd voor Ineos Automotive.



Defender als inspiratie

De Ineos Grenadier heeft wel wat weg van de klassieke Defender. Dat is geen toeval, want Ratcliffe wilde de Defender van Land Rover overnemen toen het enkele jaren geleden afscheid nam van het icoon. Maar het ‘goodbye’ bleek van korte duur. Land Rover vond de Defender weer opnieuw uit onder dezelfde naam. Voor de fijnproevers, zoals autoliefhebber Ratcliffe, is de huidige Defender te modern. Hij wilde daarom een auto ontwikkelen die trouw is aan de basisprincipes van het oersterke werkpaard. Het resultaat is een lekker bonkig model dat voor niets of niemand bang is.

Avonturiers

De functionele 4×4 zal over de hele wereld verkocht worden en vooral in de smaak vallen bij avonturiers en bewoners van ruige gebieden. De auto is makkelijk te repareren dankzij zijn eenvoudige techniek. Aan boord zijn onder meer een ladderchassis en sperdifferentieel. Het interieur ga je gewoon met een tuinslang te lijf, want alles kan tegen water, modder en stof. De Ineos Grenadier trekt 3,5 ton en komt ook met een ton aan lading aan boord van zijn plek.

Voor de eeuwigheid

Op en aan de Grenadier kun je van alles vastmaken. Van schep tot jerrycan en van werklamp tot ladder. Vanzelfsprekend kan de auto tegen een stootje. Het is een auto die decennia mee moet gaan. Net als het voorbeeld: de Defender.

Productiestart over twee jaar

De Ineos Grenadier moet 25.000 pond kosten. De productie start in 2022, waarna de auto naar alle uithoeken van de wereld wordt verscheept. Want hoe ruiger en wilder, hoe beter.