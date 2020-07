De Bronco is back. Ford zorgt meteen voor twee versies

De Ford Bronco verdween eind vorige eeuw van het toneel, maar is nu weer terug. Naast de reguliere Bronco is er ook een compacte versie: de Bronco Sport.



In Nederland is een offroader vaak niet echt nodig. In de VS is dat – met haar diverse ruige gebieden -wel anders. En om die liefhebbers van een echte 4×4 te bekoren heeft Ford de iconische Bronco weer afgestoft. Die stoflaag was behoorlijk dik, want in 1996 liep de laatste Bronco van de band. De nieuwe Bronco doet qua vormgeving wel iets denken aan het origineel. De retro-looks gaan echter hand in hand met een eigentijdse uitstraling.

Bronco Sport

De nieuwe Bronco komt in twee gedaantes. Er is namelijk een Bronco en Bronco Sport. Die tweede is ook een terreinwagen, maar wel eentje met compactere afmetingen en flink minder bruut. Qua vanafprijs ontlopen de twee elkaar niet zoveel. De basis-Bronco kost in de Verenigde Staten 29.995 dollar en de Bronco Sport 26.660 dollar. De topversie van de Bronco tikt echter bijna de 60.000 dollar aan, terwijl de Bronco Sport bescheiden blijft met 32.660 dollar voor de duurste variant.

Dak- en deurloos

De Bronco is dan ook de volledigste van de twee. De deuren kun je demonteren en het dak kan eraf. Bij de Bronco Sport kan dat niet. De Bronco Sport is daarbij altijd voorzien van vier deuren, terwijl je de Bronco ook als tweedeurs kunt bestellen. Met die korte wielbasis is de auto overigens nauwelijks langer dan de kortere Bronco Sport.

Off- en onroad

De Bronco is gebaseerd op de Ford Ranger pickup en kent een zogenaamde ‘body-on-frame bouwwijze’. De Bronco Sport heeft de Ford Escape als basis en bouwt zijn body en frame uit één deel. De Bronco lijkt dus meer gebouwd voor off-road rijden en het zwaardere trekwerk, terwijl de Bronco Sport vooral fijn moet rijden op het asfalt met zijn stijvere constructie.

G.O.A.T.

Dat je met de Bronco echt offroad kunt, bewijzen de aanwezige G.O.A.T.-rijmodi. De afkorting staat voor de Greatest Of All Time – de bijnaam van de originele Bronco – maar is door Ford omgedoopt tot Goes Over Any Terrain. Naast de bekende instellingen Normal, Eco, Sport kun je ook Slippery/Sand, Mud/Ruts, Baja en Rock Crawl selecteren. Wie het special pakket voor trailrijden aanvinkt, ziet zijn Bronco moeiteloos door 85 centimeter diep water glijden en kan een aanrijhoek van dik 37 graden aan. De bodemvrijheid is ruim een kwart meter.

Krachtbronnen

Al die offroad-opties hebben pas echt waarde als je kunt terugvallen op een potente krachtbron. Ford monteert daarom een 2,3 liter-viercilinder Ecoboostmotor die het schopt tot 305 pk. Je kunt overigens ook een 2,7 liter-zescilinder bestellen. Je vermogen is dan met 315 pk een fractie hoger, terwijl je flink meer maximumkoppel ter beschikking hebt. De 420 Nm van de instapmotor wordt overtroffen met 555 Nm aan koppel. Handmatig schakel je langs zeven verzetten, terwijl de automaat tientraps is. De Bronco Sport moet het doen met een 1,5-liter driecilinder of 2,0-liter viercilinder motor. Beide modellen zijn vierwielaangedreven.

De Ford Bronco is niet voor de Nederlandse markt bedoeld en wordt vanaf het voorjaar van 2021 de blubber ingestuurd. De Ford Bronco Sport is dan al op het asfalt gesignaleerd, want de eerste exemplaren volgen aan het einde van 2020.