De ‘angstaanjagende’ specs van de Tesla Model S Plaid+

De Amerikaanse uitpakparty van de Tesla Model S Plaid+ is al over twee weken, maar mij mogen de ultrasnelle elektrische sedan op zijn vroegst in 2022 verwelkomen. Wat kunnen we dan verwachten?



De Tesla Model S met een schepje meer heet de ‘Plaid’. En die heeft weer een potenter broertje die de Plaid Plus heet. Ze komen – waarschijnlijk – allebei in 2022 naar Nederland om vooral indruk te maken op het gebied van acceleratie en rijbereik. De Tesla Model S Plaid gaat in ons land 119.990 euro kosten. Voor dat geld krijg je een Model S voorzien van liefst drie elektromotoren en een vermogen van een overdreven 1.020 pk. Met een 0-100 km/u sprint in 2,1 tel, laat je vrijwel elke supercar achter je. De topsnelheid is met 322 km/u eveneens bijzonder, net als de actieradius van 628 kilometer. Dat zegt overigens de Amerikaanse EPA-opgave, die strenger (en realistischer) dan onze eigen WLTP.

Plus

Die Tesla Model S Plaid laat niets te wensen over, zo op het eerste gezicht. Toch kun je ook 30.000 euro meer besteden voor de Plaid+. Die ‘Plus’ staat voor 1.100 pk aan vermogen, en een klassieke sprint binnen twee tellen. EPA voorspelt een actieradius van 837 kilometer.

Introductie in Nederland

De Tesla Model S Plaid-versies worden op 3 juni officieel onthuld in de VS, waarna de eerste exemplaren van de Plaid in augustus of september daar de weg op gaan. De Plaid+ wacht met die eerste kilometers waarschijnlijk tot de zomer van volgend jaar, meldt het Amerkaanse The Verge. In Nederland wordt de Model S Plaid verwacht in het eerste kwartaal van 2022, waarna de Plaid+ ook moet volgen, maar de kans is groot dat we dan verder zijn dan volgend jaar zomer. Volgend jaar komen er ook Plaid en Plaid Plus-varianten van de Model X uit.