Dan toch: de Bentley Bentayga Hybrid heeft een vanafprijs

Zo’n anderhalf jaar geleden wisten we al dat de Bentley Bentayga Hybrid eraan kwam. Maar waar bleef de luxe Brit met stekker nou? Inmiddels is de vanafprijs bekend.

Even een duik in de archieven. In maart 2018 schreven we al dat de Bentley Bentayga Hybrid op komst was. De SUV met zowel 3,0-liter V6-turbomotor als een elektromotor zou in dat najaar ook de showrooms inrijden, maar blijkbaar zat Bentley er een jaartje naast. Nu pas is de vanafprijs bekend – 182.473 euro moet het model kosten – en spreekt het merk over de Europese lancering. In Noord-Amerika was de plug-in hybride al langer leverbaar.

Prestaties

Met die vanafprijs is de Bentley Bentayga Hybrid een stuk voordeliger dan de versie met V8-krachtbron, want die kost zo’n 230.000 euro. Toch weet de handgebouwde Bentley Bentayga Hybrid goed te overtuigen met zijn prestaties. Het systeemvermogen bedraagt 449 pk en het koppel 700 Nm. Daarmee sprint de stekker-Bentayga in 5,5 seconden van nul naar honderd.

Rijmodi

De Bentayga Hybrid voorziet in drie rijprogramma’s: EV Drive zorgt voor een volledig elektrische aandrijving, Hybrid Mode laat benzine- en elektromotor evenwichtig samenwerken en Hold Mode bewaart de elektrische energie voor de laatste, stadse, kilometers. Op de elektromotor reikt de Bentley Bentayga Hybrid tot 39 kilometer ver. Het accupakket kan in 2,5 uur worden opgeladen.