Dakloos, raamloos: dit is de heerlijk extreme McLaren Elva

McLaren heeft met de Elva een nieuw model aan het gamma toegevoegd. En wat voor eentje. De Elva is lichtgewicht en een beetje spartaans, want naast het dak ontbreekt de voorruit.



De McLaren Elva neemt zijn plekje in de Ultimate Series in bij McLaren. Dat betekent: een gelimiteerde productie. Zo worden er maar 399 stuks van gebouwd. Ook het prijskaartje is weggelegd voor de ‘happy few’, want in ons land betaal je bijna 1,8 miljoen euro. Voor dat bedrag weet je wel dat je een instant klassieker in je garage hebt staan, want Elva is een unieke auto.

Rijwind langs je gezicht

Net als bij de Ferrari SP1 en SP2 mist het dak en de voorruit. Het is een knipoog naar het racewagen-verleden van de Britten. Dankzij het gebruik van koolstofvezel is de Elva vederlicht. Gewichtsbesparend is ook het ontbreken van de voorruit. Dat lijkt in de dagelijkse praktijk niet zo handig – de Elva mag gewoon de openbare weg op – maar McLaren voorziet de sportwagen van het Active Air Management System. De rijwind wordt bij hoge snelheden niet in je gezicht geblazen, maar via het innovatieve systeem langs je heen geleid. Toch lijkt een helm wel een aanrader, want opspattende steentjes en insecten zullen niet allemaal langs je heen vliegen.

Acceleratievermogen

De in het midden gelegen motor is een V8 met dubbele turbo. De 4,0-liter is goed voor een vermogen van 815 pk en een fors maximumkoppel van 800 Nm. In combinatie met het lage wagengewicht sprint de Elva van z’n plek. Voor de spurt van nul naar honderd is minder dan drie tellen nodig en en van nul naar tweehonderd klaart de Elva in 6,7 seconden. Inderdaad, zonder voorruit. Het uitlaatsysteem is gemaakt van titanium en belooft – vanzelfsprekend – een zeer sportieve sound.