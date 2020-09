Dag Tesla, Hallo Nikola!

Gisteren raakt het aandeel Tesla op de beurs één vijfde van zijn waarde kwijt. De aandelen van nieuwkomer Nikola – sterk in elektrische pick-ups en vrachtwagens – werden op dezelfde dag 40% meer waard. Een (symbolische) wisseling van de wacht?



Nikola Tesla is de uitvinder van de wisselstroomgenerator. Niet zo gek dat je je elektrische automerk Tesla noemt. Punt is dan wel dat zijn voornaam – Nikola – voor het oprapen ligt en dat deed in 2016 een ander Amerikaans automerk; Nikola Motors. Het bedrijf uit Utah, opgericht en geleid door Trevor Milton maakt sindsdien snel naam. De fabrikant van elektrische pick-ups en vrachtwagens heeft inmiddels al een beursnotering te pakken en heeft in General Motors een investeerder van naam. Deze week werd bekend dat GM 2 miljard dollar in Nikola steekt in ruil voor 11 procent van de aandelen. Zo kon het gebeuren dat het aandeel Nikola Motor Company de lucht in schoot op de dag dat – toekomstig – concurrent Tesla een flink deel van zijn beurswaarde verloor.

Waterstof

Nikola Motor Company wordt al veelvuldig het nieuwe Tesla genoemd. Want Nikola gaat verder waar Tesla stopt. De elektrische voertuigen van het nieuwe automerk zijn voorzien van een brandstofcel en rijden op waterstof. Dat tank je gewoon aan de pomp binnen een paar minuten tijd. Eenmaal rijdend zet de brandstofcel het goedje om in stroom. De verwachting is dat waterstof niet voor 2030 gemeengoed wordt – er moeten eerst nog een netwerk van pompstations worden gebouwd én de waterstofauto moet interessant worden voor massaproductie – maar investeerders sorteren blijkbaar nu al voor op het gehoopte succes.



Voor de komende jaren verwacht Nikola weinig tot geen winst te maken. Over drie jaar moet er pas een omzet van één miljard dollar in de boeken staan. Nikola wil uitpakken met een vrachtwagen op waterstof (Tre genaamd), een pick-up (Badger) en het grootste netwerk aan waterstoftankstations ter wereld bouwen.