Cowboy onder de offroaders: de RUF Rodeo Concept

De Duitse autobouwer RUF inspireert haar Rodeo Concept op de 911 SC Safari. De bijzondere offroader is zowel onderhuids als in uiterlijk vertoon stoer en extreem.



In 1978 deed de Porsche 911 SC Safari mee aan de East African Safari Rally. Die opgehoogde 911 inspireert het Duitse RUF dik veertig jaar later tot de Rodeo Concept. Dat studiemodel lijkt in eerste instantie op een stoere 911, maar staat op een door RUF gebouwd chassis. Ook tekenden de Duitsers zelf de carrosserie van koolstofvezel. De onlangs gepresenteerde SCR vormt immers de basis. Het studiemodel is dan ook voorzien van diens 4,0-liter zescilinder boxermotor. De vierwielaangedreven basisversie is 510 pk sterk en atmosferisch, terwijl de variant met twee turbo’s het schopt tot 700 pk.



Western Style

Niet alleen de Porsche 911 SC Safari bracht Alois Ruf jr. op het idee om een offroader te bouwen, ook was het een bezoekje aan de Amerikaanse staat Oklahoma. De ‘Western Style’ van leven die men daar aanhangt – die van rodeo’s en cowboys – inspireerde Ruf. Niet voor niets is de Ruf Rodeo Concept voorzien van een lier, verstralers, leren riemen, een imperiaal en zelfs een schep op de motorkap. De lakkleur heeft gelijkenis met de goudgele tinten in het woestijnzand. In het interieur zie je bovendien zadeltassen terug.