Coronavirus heeft grote invloed op Chinese autoverkoop

In februari zijn de autoverkopen in China met 80 procent gedaald. Door het coronavirus stappen immers maar weinig mensen de showroom binnen. Bovendien sloten veel dealerbedrijven een tijd de deuren.



De Chinezen hebben even wel wat anders aan hun hoofd dan het kopen van een nieuwe auto. Volgens de China Passenger Car Association (CPCA) waren de showroom de afgelopen maand zo goed als leeg. Een daling van de verkopen van 80 procent is het gevolg. Toch was er ook een lichtpuntje te zien. In de laatste week van februari trokken de verkopen weer aan. Daarmee werd de terugval van 96 procent in de eerste week van februari een beetje gecompenseerd.

Terugloop

De daling heeft ook consequenties voor de verkopen van internationale automerken. Toyota verkocht in februari bijvoorbeeld 70 procent minder auto’s in China. Nog altijd kwam het uit op 23.800 verkochte Toyota’s en Lexus-modellen, om aan te geven hoe belangrijk China is voor de wereldwijde omzet.

Stimuland

In diverse Chinese steden is de lokale overheid begonnen met het geven van subsidies op de aankoop van nieuwe auto’s. Zo moeten consumenten de showrooms weer weten te vinden.