Coronavirus en Europese auto-industrie: fabrieken dicht

Vanzelfsprekend houdt het coronavirus ook de Europese auto-industrie in de greep. De meeste fabrikanten sluiten de deuren. Voor minimaal één week, maar voor langer wordt gevreesd.



Waar in China de productie van auto’s en auto-onderdelen langzaamaan weer wordt opgestart, daar ligt de Europese auto-industrie grootdeels op zijn gat. Vooral in de door het coronavirus getroffen landen als Spanje en Italië sluiten de fabrieken de deuren voor minimaal één week.

Spanje

De autofabriek van SEAT in Martorell blijft bijvoorbeeld voorlopig dicht. Gevreesd wordt dat de sluiting wel eens voor zes weken kan zijn. De komende tijd rollen er dus geen Ibiza- en Leon-modellen van de band. Nissan en Ford hebben ook productiefaciliteiten in Spanje en houden de deuren op slot. Nissan bouwt nabij Barcelona onder meer motoren en Ford heeft in Valencia productielijnen voor de Galaxy, Kuga, Mondeo en S-Max. Ford bouwt op weekbasis zo’n 9.000 auto’s.



Productiestop

In Italië is het ook bar en boos. De komende periode wordt geen enkele Fiat en Maserati geproduceerd. Zelfs in Polen en Servië goot Fiat Chrysler de fabrieksdeuren dicht. De Volkswagen Groep doet hetzelfde in Slowakije, waardoor de productie van onder meer de Audi Q7 en Porsche vertraging oploopt. Ook de drie compacte broertjes up, Citigo en Mii blijven verstoken van fabricage. Gek genoeg blijft Jaguar Land Rover wél gewoon produceren in Slowakije.