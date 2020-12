Concurrentie voor Lightyear: ook in San Diego bouwen ze zonne-auto’s

Voor de meest recente editie van CARROS Magazine – nu in de kiosk – gingen we op bezoek bij Lightyear. In 2021 levert het Nederlandse bedrijf zijn eerste honderd zonne-auto’s af. Nu blijkt Lightyear niet ’s werelds enige producent is. In San Diego bouwt Aptera ook aan productieklare auto’s op zonne-energie.



Waar de Lightyear One met zijn druppelvorm en halfdichte wielkast achter zich onderscheidt van de gemiddelde auto, daar doet de Aptera Paradigm er nog een paar schepjes bovenop. Aerodynamica en gewichtsbesparing is zo belangrijk voor de Amerikaanse zonne-auto dat zijn vorm compleet is aangepast. Het voertuig lijkt nog het meest op een UFO op drie wielen.

Zonnestralen

Hoewel de looks velen zullen afschrikken, doen de specificaties het tegenovergestelde. De Aptera Paradigm reikt tot ruim 1.600 kilometer ver op één laadsessie. Want hoewel de zonnepanelen het batterijpakket van stroom voorzien, kan de auto ook ‘ouderwets’ aan de stekker. Puur op zonnestraaltjes kun je per dag ongeveer 70 kilometer rijden, of ruim 25.000 kilometer op jaarbasis.



Ter vergelijking: de Nederlandse Lightyear One komt met zijn vijf vierkante meter aan zonnecellen tot ongeveer 20.000 kilometer op jaarbasis. In het zonluwe Nederland is dat ongeveer de helft.

Instapprijs

De Aptera Paradigm is met een vanafprijs van 29.900 dollar goed beschouwd een koopje, al krijg je dan een actieradius van een kleine 650 kilometer mee. De Paradigm Plus moet 1.000 mijl ver reiken en kost 46.900 dollar. De Lightyear One kost 119.000 euro voorafgaand aan belastingen, al biedt die auto meer luxe en ruimte. Snel is de Aptera ook. De basisversie snelt in 5,5 tellen van nul naar honderd, de topversie doet dat in 3,5 seconde.



De eerste exemplaren van de Aptera Paradigm zijn al vergeven en de Amerikaanse auto op zonnecellen wordt in 2021 aan de eerste klanten geleverd.