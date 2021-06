Cito Motors nieuwe McLaren-dealer. Vanaf 1 augustus opent de showroom

Voor je nieuwe McLaren GT of 720S – of aankomende Artura – stap je vanaf 1 augustus de showroom binnen van Cito Motors in Eindhoven. Cito Eindhoven was overigens ook al vertegenwoordiger van Rolls-Royce en Aston Martin-servicepartner.



Wie van Britse wagens houdt, zit goed in Einhoven. Rolls Royce-dealer Cito Motors gaat nu namelijk ook door het leven als vertegenwoordiger van McLaren. Ze nemen daarvoor wel afscheid van het Aston Martin-dealerschap. Die ruilen ze in voor de rol van officiële servicepartner. Momenteel zit Cito Motors nog vol in de verbouwing, maar vanaf 1 augustus rijden de McLarens de showroom binnen.

Artura

De datum van 1 augustus is niet toevallig gekozen. Op die datum lanceert het de Artura, een lichtgewicht hybride sportwagen opgetrokken uit koolstofvezel. De carbon monocoque ligt met zijn 82 kilo aan de basis van een totaalgewicht van net geen 1.500 kilo.

Van Austin naar McLaren

Cito Motors is het bedrijf van de familie Van Laarhoven. Ruim vijftig jaar geleden was het Hein van Laarhoven die het Austin dealerschap van zijn vader overnam. Inmiddels staat Marissa van Laarhoven aan het roer. De groep bestaat verder uit een Jaguar en Land Rover dealerschap en diverse dealerschappen voor MINI en BMW.