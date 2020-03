Chinese autoproductie weer op gang: Polestar 2 profiteert

De meeste Europese en Amerikaanse autofabrieken zijn dicht. Die in China openen de deuren. En dat betekent dat de Polestar 2 waarschijnlijk gewoon in juli geleverd wordt.



Het persbericht dat Polestar de wereld instuurt over de productiestart van de Polestar 2 in het Chinese Luqiao start met een serieuze toon: “De wereld staat op z’n kop door de coronavirus-pandemie. We starten met de productie onder uitdagende omstandigheden, en hebben een sterke focus op de gezondheid en veiligheid van onze mensen”, aldus Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. Tegelijkertijd is het een bericht van hoop. Het virus lijkt in China onder controle en dus kunnen de fabriekspoorten weer open.



Lancering in juli

De Polestar 2 is de eerste elektrische auto die in de fabriek in Luqiao wordt gebouwd. Later wordt de auto ook op de Chinese ‘thuismarkt’ geleverd en de VS, maar de eerste exemplaren gaan naar Europa. In juli gaan de eerste Polestars 2 de weg op. Polestar noemt de auto zelf een ‘volledig elektrische performance hatchback’ en krijgt een vermogen van 408 pk mee. Ook vierwielaandrijving en een 78 kWh sterke accu zijn boord. De actieradius komt uit op 470 kilometer (WLTP-waarden).