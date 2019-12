Carros nieuwsflash: Gordon Murray werkt aan ‘McLaren F1-opvolger’

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 17 december: T.50-supercar is spirituele opvolger van de McLaren F1, Cadillac Escalade imponeert met gigantisch 38-inch digitaal scherm en Aston Martin praat toch met investeerders.

Gordon Murray werkt aan spirituele opvolger van de McLaren F1

In 1992 zette Gordon Murray zijn handtekening onder de inmiddels legendarische McLaren F1. De driezitter – met de bestuurdersstoel centraal vooraan – werd in een beperkte oplage van 106 exemplaren gebouwd en beschikt over een V12-krachtbron van BMW. Murray is momenteel bezig met een supercar die als opvolger van die F1 kan worden gezien. De T.50 kent immers eenzelfde driezitsconfiguratie en krijgt een 4,0-liter V12 Cosworth-motor aan boord. Het vermogen bedraagt 650 pk (100 pk mee dan in de F1), waarvan 50 pk wordt verkregen door een mild hybrid systeem. De 980 kilo zware T.50 kost zo’n 3 miljoen euro en zal gelimiteerd worden tot 100 exemplaren. Opvallend is de ventilator aan de achterzijde van de T.50; een aerodynamisch foefje.

De McLaren F1

Cadillac Escalade krijgt gigantisch 38-inch digitaal scherm

Op 4 februari 2020 wordt de vernieuwde Cadillac Escalade onthuld en de luxe Amerikaan baart opzien. In het interieur monteert het namelijk een 38-inch OLED-display. Het ruim 96 centimeter brede scherm is ook nog eens gebogen, waardoor het voorlopig uniek in zijn soort is. Eerder liet het Chinese Byton wel al een 48-inch grote digitaal scherm zien in haar elektrische auto’s, maar dat was geen OLED-scherm. Het display in de Escalade biedt tweemaal zoveel pixels als een 4K televisie.

Aston Martin toch in gesprek met investeerders

“We zijn zeker niet actief op zoek naar nieuwe partijen. Dat wil niet betekenen dat ze niet komen”, aldus Aston Martin-topman Andy Palmer vorige week. Palmer reageerde daarmee op het nieuws dat de Canadese miljardair Lawrence Stroll Aston Martin graag zou willen overnemen. Inmiddels blijkt dat de Britten wel degelijk om de tafel zitten met mogelijk nieuwe investeerders. Het geplaagde merk zou praten over het opzetten van ‘relaties voor de lange termijn’.