Carros nieuwsflash: Ford Mustang SUV toont zich volgende maand

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 25 oktober: elektrische Ford-SUV op basis van de Mustang komt er nu echt aan, Audi RS6 en RS7 hebben een prijskaartje en Bollinger B1 en B2 kosten 125.000 dollar.

Ford SUV op basis van Mustang toont zich op 17 november

Je er echt iets bij voorstellen is nog lastig, maar Ford gaat een SUV bouwen met de legendarische Mustang als basis. De Amerikanen maken het echter nog bonter, want de hoogpotige wordt ook nog eens volledig elektrisch aangedreven. Hoe rap de auto wordt, wil Ford nog niet kwijt, maar wel dat de actieradius 600 kilometer zal zijn. Kortom, de elektrische SUV van het merk doorbreekt op vele vlakken barrières. Op 17 november wordt de auto onthuld.

Audi RS6 en RS7 hebben een prijskaartje

De RS6 en RS7 kwamen een paar maanden geleden in vol ornaat al voorbij op deze site, maar we konden toen nog geen vanafprijzen melden. Nu wel, De RS6 Avant mag voor 184.360 euro mee naar huis en de RS7 voor 188.200 euro. Dan beschikt je auto over een vermogen van 600 pk en 800 Nm aan koppel. In 3,6 seconden snel je van nul naar honderd.

Opvallende Bollinger B1 en B2 kosten 125.000 dollar op de thuismarkt

Vorige maand toonden we al de bijzondere elektrische pick-up truck van Bollinger. Heerlijk groot en hoekig, maar dus wel met een pittige elektrische aandrijflijn en allerlei ander vernuft. Tussen de neus en achterzijde van de pick-up truck kan er bijvoorbeeld een 4,90 meter lange tunnel worden gemaakt voor het vervoer van hout. Of complete boomstammen, zoals u wilt. Inmiddels weten we de Amerikaanse prijzen van de Bollinger B1 en B2: 125.000 dollar.