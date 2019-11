Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 1 november: elektrische Ford-SUV op basis van de Mustang krijgt vorm, Volkswagen ID 4 in beeld en Tesla Model S krijgt er vermogen bij.

Ford Mach E krijgt vorm

De aankomende elektrische SUV van Ford, met de Mustang als designbasis, komt op 17 november onder het doek vandaan. Maar het wachten daarop duurt nog zo lang, dat ongeduldige fans alvast de Mach E hebben getekend. Niet zomaar uit de losse pols, maar op basis van gelekte CAD-tekeningen. Of de Mach E er echt zo uit komt te zien als op de plaatjes afgebeeld, is nog de vraag, al zeggen de creatievelingen zelf dat de beelden voor 98 procent overeen zullen komen met het productiemodel. De Ford Mach E moet in 3,5 tellen van nul naar honderd sprinten en krijgt een elektrisch rijbereik van zo’n 480 kilometer mee, is de verwachting.

Volkswagen ID 4 laat zich zien in vermomming

De volgende elektrische Volkswagen in de ID-reeks, de ID 4, heeft een blauw-gele pyjama aangetrokken. Hoewel vermomd, valt op dat de auto lijkt op de ID Crozz concept car die twee jaar geleden werd getoond. Naar het schijnt komt de ID 4 in twee carrosserievarianten op de markt: als SUV en als coupé-SUV. Als de Volkswagen ID 4 ook in de specificaties het studiemodel als basis neemt, kunnen we een systeemvermogen van meer dan 300 pk verwachten en een elektrische actieradius van zo’n 500 kilometer. De Volkswagen ID 4 moet volgend jaar in productie gaan.

Nieuw plaagstoot Tesla

Tesla blijft Porsche maar plagen, want naast pogingen om op de Nürburgring de Taycan te verslaan, verhoogt het nu het piekvermogen van haar Tesla Model S. Door een over the air-update, krijgt de Model S er liefst 50 pk bij, waardoor het de Porsche Taycan Turbo in de korte en wat langere sprint de baas is. Nu is de Tesla Model S al sneller in de sprint van nul naar honderd – 2,4 om 2,8 seconden – maar op de Amerikaanse kwartmijl legt de Model S het vooralsnog af tegen de Porsche Taycan Turbo S. Na de update moet dat verleden tijd zijn. Tesla verbetert immers de aansturingssoftware voor de elektromotoren.