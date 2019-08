Carros nieuwsflash: even binnengluren bij de Porsche Taycan

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 20 augustus: Porsche Taycan laat digitale displays zien, Black Badge-versie van Rolls-Royce Cullinan op komst en Jaguar Land Rover werkt aan head-updisplay met 3D-technologie.

Porsche Taycan toont stukje van interieur

Het is aan alles te merken dat de Porsche Taycan volgende maand onder het doek vandaan komt, want Porsche onthult steeds meer informatie. Vandaag laat het de eerste interieurbeelden zien van haar volledig elektrische sportwagen. We krijgen het digitale instrumentarium voorgeschoteld en daarin zien we drie centrale klokken, waarop onder meer de rijmodi worden getoond. Aan de rechterkant van het stuur volgt dan nog een vierde digitale module. Laten we de blik verder naar rechts dwalen, dan is op te merken dat het centrale klokje terug is. Ook zien we dat Porsche een centraal infotainmentscherm monteert – waarop het streamingdiensten van Apple aanbiedt – met daarnaast nóg een digitaal scherm voor de bijrijder.

‘Rolls-Royce Cullinan komt er als Black Badge’

Het zijn nog geruchten, maar wel erg hardnekkige, dus we zijn er haast zeker van dat de Rolls-Royce Cullinan ook in een Black Badge-kostuum de markt betreedt. De sportieve versie moet goed zijn voor een vermogen van ten minste 630 pk en een koppel van 870 Nm, verkregen uit een V12-krachtbron. In de VS zal de Rolls-Royce Cullinan Black Badge zo’n 50.000 dollar meer kosten dan de reguliere versie, dus reken ook in ons land op een flink hoger prijskaartje. De kans is groot dat de Rolls-Royce Cullinan Black Badge bijna een half miljoen euro gaat kosten.

Jaguar Land Rover werkt aan head-updisplay met 3D-technologie

Een head-up display is tegenwoordig in aardig wat modellen terug te vinden, maar Jaguar Land Rover zegt de technologie nu sterk te verbeteren. Door middel van 3D-techniek wil het navigatieaanwijzingen en real-time veiligheidswaarschuwingen levensecht op de weg projecteren. Volgens de Britten moet stereoscopische 3D-weergave de reactietijd van de bestuurder verkorten en zijn inschatting van afstanden verbeteren. Op termijn wil Jaguar Land Rover de 3D-technologie ook gebruiken om films te tonen, bijvoorbeeld in autonoom rijdende auto’s.