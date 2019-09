Carros nieuwsflash: Aston Martin DBX krijgt geupgrade V8

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van woensdag 25 september: Aston Martin DBX krijgt 550 pk aan vermogen, Volvo XC40 gaat elektrisch en Hennessey neemt Porsche Taycan onder handen.

Aston Martin DBX wordt voorzien van gepeperde motor

De eerste SUV van Aston Martin, de DBX, krijgt de bekende 4,0-liter V8 bi-turbo-krachtbron aan boord die we al kennen uit de DB11 en de Vantage. Echter schroeven de Britten het vermogen op van 510 naar 550 pk. De extra trappelende paardenvoetjes lijken ook wel nodig, want de DBX zal een stuk zwaarder zijn dan beide sportwagens. De Aston Martin DBX komt in december onder het doek vandaan.

Elektrische Volvo XC40 verschijnt in oktober

Volvo lanceert volgende maand al een volledig elektrische versie van de XC40. Specificaties van de compacte SUV zijn nog niet bekend, maar verwacht wordt dat de XC40 de elektrische aandrijflijn van de Polestar 2 overneemt. Voor de hand ligt een actieradius van zo’n 480 kilometer en een vermogen van ongeveer 410 pk. Wat Volvo wel al kwijt wil is dat de XC40 een van de veiligste auto’s is die het merk ooit gebouwd heeft. En dat zegt wat.

Hennessey neemt Porsche Taycan onder handen

De Amerikaanse tuner Hennessey sleutelt het liefst aan Amerikaanse muscle cars. Maar nu heeft het z’n monteurs een heel ander model gegeven op hun kunstje op uit te voeren: de Porsche Taycan. Volbloed Duits en overtuigd elektrisch. Aan de aandrijflijn hebben de Texanen niets gednaan, maar het uiterlijk is wel flink onder handen genomen. De wielen, bumperpartijen en ook het interieur zijn aangepast.