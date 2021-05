Carbon? Morand introduceert hypercar met vlasvezel

Het Zwitserse Morand Cars komt over twee jaar met een hypercar die koolstof- met vlasvezel combineert. Twee versies zijn in aantocht: een hybride en een EV, beide met een overvloed aan pk’s.



In Zwitserland maken ze naast de beste uurwerken ter wereld ook andere wonderen der techniek. In het dorpje Vuadens bouwt de enige hypercar-bouwer van het land, Morand Cars, aan een elektrische krachtpatser met 2.000 pk aan vermogen. Voor wie het wat minder mag komt er ook een hybride aangedreven variant op de markt, die een ‘schamele’ 1.100 pk aan vermogen moet leveren.

Hybride

Eerst maar even naar dat instapmodel. Een 5,2-liter V10 werkt samen met drie elektromotoren, waarvan er twee de voorwielen aandrijven. Een geautomatiseerde zeventraps handbak zorgt voor de verdeling van de aandrijfkrachten. De topsnelheid moet rond de 400 km/u liggen en we verwachten een sprint van nul naar honderd in een tel of twee.

Beter dan in de Formule E

Die specs zullen vergelijkbaar zijn voor de volledig elektrisch aangedreven variant. Die EV krijgt een 70kWh batterij aan boord die EV slechts 400 kilo weegt en 1400kW produceert. Volgens Benoît Morand, oprichter van Morand Cars, is het doel dat haar hypercarbatterij een grotere energiedichtheid krijgt dan de 180Wh/kg-batterijen die nu in de Formule E worden gebruikt. Na slechts zeven minuten supersnelladen moet de aankomende Morand EV weer 300 kilometer ver reiken.

Vlasvezel composiet

Beide versies van de hypercar zullen naar verwachting minder dan 1.250 kilo wegen. Het wagengewicht blijft zo laag dankzij een koolstofvezel monocoque in combinatie met een vlasvezel composiet interieur, motorkap en portieren. Het composiet is gemaakt door het eveneens Zwitserse Bcomp en luistert naar de naam Amplitex.

De prijs van de hybride versie is al bekend; 2,3 miljoen Zwitserse Franken, ofwel 2,1 miljoen euro. In totaal bouwt Morand Cars 73 auto’s, waarbij het nog niet weet welk deel als hybride of EV door het leven gaat.