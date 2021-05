Carabinieri krijgt kogelvrije Alfa Romeo Giulia

Al zeventig jaar levert Alfa Romeo haar modellen aan de Italiaanse militaire politie. Nieuwste aanwinst is de bepantserde Alfa Romeo Giulia.



Begin jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg je als Italiaanse boef de 1900 M Matta achter je aan of de 1900 Sedan. In de afgelopen zeventig jaar zette de Carabinieri ook veelvuldig de Alfa Romeo 90, 75, 155, 156 en 159 in. De bloedsnelle Giulia QV was in 2016 een nieuwe hoogtepunt voor de militaire politie. Aan de 510 pk sterke Quadrifoglio was geen ontkomen aan.

Kogelwerend

Recent leverde Alfa Romeo de eerste Giulia af voorzien van kogelwerende onderdelen. In totaal worden daar 1.770 exemplaren van gebouwd, allemaal bestemd voor het Italiaanse politiecorps. Onder meer de voorruit en zijraampjes zijn bestand tegen wapengeweld. De bescherming is op B4-niveau en dat betekent dat de politie veilig is tegen kogels uit pistolen. Voor het zwaardere werk, zoals militrailuurvuur, blijft het echter oppasen. Ook de voordeuren zijn voorzien van kogelwerend staal, terwijl de benzinetank verstevigd is tegen explosieven.

De Alfa Romeo Giulia in politie-trim koppelt een achttraps automaat aan een 2,0-liter viercilinder turbomotor met 200 pk aan vermogen.