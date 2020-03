Cadillac werkt aan een peperdure elektrische auto

De Celestiq moet het nieuwe paradepaardje worden voor Cadillac. De sedan wordt volledig elektrisch en zeer luxe. Het prijskaartje zal niet onder de 200.000 dollar komen.



De ontwikkeling van de Cadillac Celestic is al ver gevorderd, maar er zijn nog geen foto’s openbaar van het nieuwe vlaggenschip van het Amerikaanse merk. Alleen een klein groepje journalisten mocht de conceptversie van de auto zien, maar zeker is dat het om een vierdeurs sedan is met fastback-lijnen. De emblemen die de auto draagt zouden verlicht zijn. Naar het schijnt, heeft de Cadillac Celestic wel wat weg van de Escala Concept (zie bovenstaande afbeelding) die het een aantal jaren geleden toonde.



Pittige prestaties

De Cadillac Celestic is een volledig elektrisch aangedreven auto op basis van het BEV3-platform van General Motors. Een 200 kilowatt-uur batterijpakket is aanwezig en daarmee lijken stevige prestaties geen probleem. Zo zou de Celestic in slechts drie tellen van nul naar honderd sprinten.



Showroomdebuut in 2023

De Celestic zal waarschijnlijk over twee jaar officieel onthuld worden en dus pas in 2023 in de Amerikaanse showrooms staan. De auto wordt dan wel prijzig, want minimaal 200.000 dollar is nodig om de Celestic aan te schaffen, klinkt het nu al.