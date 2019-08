Bugatti viert 110-jarig bestaan met de peperdure Centodieci

Bugatti blaast dit jaar liefst 110 kaarsjes uit en dat viert het met aanlokkelijke jubileummodellen. Deze maand presenteert het op het Pebble Beach Concours d’Elegance de zeer exclusieve Centodieci.

Officieel weten we nog niets van de Centodieci (Italiaans voor 110), want de auto zou pas op het Pebble Beach Concours d’Elegance onthuld worden. Toch liggen de eerste gelekte beelden op straat. En er worden ook al geruchten verspreid over wat de Centodieci te bieden heeft.

EB110 Super Sport als inspiratie

Om te beginnen viert de Centodieci het 110-jarige bestaan van Bugatti. En ondanks de bijzondere looks, zit onder de markante koets een ‘doodnormale’ Chiron. Zelfs diens 8,0-liter W12 met vier turbo’s kent geen aanpassingen, aldus een bron dichtbij Bugatti. Gezegd wordt, en dat kun je ook wel zien, dat de Centodieci inspiratie put uit het ontwerp van de EB110 Super Sport; de sportwagen met middenmotor die Bugatti aan het begin van de jaren negentig bouwde.

10 exemplaren

Bugatti schijnt liefst acht miljoen euro voor de Centodieci te vragen. Dan ben je wel één van de tien gelukkige eigenaren, want het prestigemerk bouwt er slechts twee handen vol van. Binnenkort volgt meer informatie.