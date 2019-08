Bugatti is gek geworden. De Chiron moet 500 km/u aan gaan tikken

Het Amerikaanse Automobile Mag sprak met Bugatti-topman Stephan Winkelmann. De CEO laat weten dat het design van haar eerste SUV rond is. En dat de supersnelle Chiron gekke dingen gaat doen.

Een gesprek met Bugatti-topman Stephan Winkelmann is altijd amusant. Bugatti is immers een merk dat van extremiteiten houdt. In een gesprek met Automobile Mag zegt de CEO dat Bugatti serieus nadenkt om de topsnelheid van de Chiron op te voeren tot 500 km/u. Voor dat staaltje laagvliegen lijkt een elektrificatieslag nodig, want momenteel bedraagt de top 420 km/u verkregen uit een onwaarschijnlijke 8,0-liter W16 met vier turbo’s en een totaalvermogen van 1.500 pk.

Crossover SUV

Bugatti is momenteel ook al aardig onderweg met een gloednieuwe driedeurs crossover SUV. Volgens Winkelmann is het ontwerp al klaar en vallen potentiële klanten die de auto al hebben gezien in katzwijm voor de sportieve hoogpotige. Toch heeft Bugatti nog geen geld vrijgemaakt om de auto echt te gaan bouwen. Er moet eerst een beslissing komen of de SUV er echt moet komen.