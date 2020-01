Bugatti denkt aan tweede model dat dagelijks inzetbaar is

De Bugatti Chiron is nu niet een auto voor de dagelijkse praktijk. Een eventueel tweede model moet dat wel zijn, en de kans bestaat dat het een elektrisch aangedreven SUV wordt.



Alles aan de Bugatti Chiron is zo extreem – zijn 8,0-liter W16 motor levert 1.500 pk – dat het geen model is voor dagelijks gebruik. Maar zo’n model wil Bugatti wél in het portfolio hebben. “Als we spreken over een tweede model ben ik ervan overtuigd dat we geen auto alleen voor de weekends ontwikkelen”, liet topman Stephan Winkelmann immers recent los. “Als we iets doen buiten de wereld van hyper sportauto’s, dan wordt het niet een auto in de richting van een W16. Elektrificatie zou een goede benadering zijn.”



Elektrisch SUV?

Op basis van de woorden van Winkelmann wordt al gespeculeerd wat zo’n alledaags elektrisch model zou kunnen zijn en een SUV wordt veel genoemd. De meeste luxemerken zijn immers al overgegaan op zo’n SUV en vaak met succes. Ook wordt een vierdeurs GT genoemd. Volgens Winkelmann is er nog niets besloten binnen de Volkswagen Groep. De CEO laat weten dat de komst van een tweede model het bedrijf flink op zijn kop laat zetten, omdat ze minimaal in grootte moeten verdubbelen.



Korte sprints

In principe kan Bugatti gaan winkelen bij Audi en Porsche binnen de Volkswagen Groep voor een platform voor een elektrisch model, maar volgens Winkelmann is dat geen optie, omdat Bugatti het nog meer op prestaties gooit. Een mogelijke EV van het merk zal niet de nadruk leggen op een flink rijbereik, maar wel op veel korte, intense sprintjes na elkaar. Als er een EV komt, dan zal het niet op korte termijn zijn, zo lijkt het. Bugatti vindt dat het opladen nog te langzaam gaat. Van plug-in hybrides wil de topman niets weten. Of het wordt een verbrandingsmotor óf een geheel elektrische aandrijflijn.