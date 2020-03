Bugatti Chiron Pur Sport gaat voor extreem

De Bugatti Chiron Pur Sport gaat – de naam zegt het al – voor de puurste vorm van sportiviteit. De auto slankt verder af en is straffer afgesteld. Er worden er slechts 60 van gebouwd.

Bugatti is bij de Chiron Pur Sport eerst maar eens gaan kijken naar gewichtsbesparingen. De Chiron is namelijk een bloedsnelle, maar ook zware sportwagen. Vooral in de aanpassing van de wielen werd een flinke gewichtsreductie gevonden. Voortaan is magnesium het hoofdbestanddeel. Ook monteert Bugatti speciale ‘aero discs’ in de wielen om aerodynamischer te zijn. Verder verving het merk de beweegbare achterspoiler voor een vast koolstofvezel exemplaar. In totaal won het zo 50 kilo.

Aangepaste transmissie

Het onderstel werd eveneens flink aangepakt. De topsnelheid nam af, maar de bochtsnelheid toe dankzij een aantal wijzigingen. Ook kreeg de Bugatti Chiron Pur Sport een flink aangepaste versnellingsbak. De overbrengingsverhoudingen zijn flink korter, waardoor de 3 miljoen euro kostende Chiron Pur Sport een fractie sneller accelereert. De 1.500 pk sterke W16-motor is gebleven.