Britse test: dit is het échte rijbereik van de Tesla Model 3

Het Britse WhatCar onderwerpt elke nieuwe elektrische auto aan een actieradius-test. Recent was de Tesla Model 3 aan de beurt en die kwam – net als alle andere geteste EV’s – minder ver dan gehoopt.

Op papier moet de Tesla Model 3 Standard Range Plus op één stekkerlading 409 kilometer reiken. Het Britse WhatCar nam de elektrische Amerikaan mee op een testrit en kwam erachter dat 315 kilometer in de praktijk wel het maximale was. Ook werd met de Tesla Model 3 Performance gereden. Die topversie schopte het tot 384 kilometer, liefst 146 kilometer minder dan de opgegeven 530 kilometer.

WLTP-opgave

De Tesla Model 3 is daarmee in goed gezelschap, want elke elektrische auto die Whatcar in de praktijk reed, haalde niet de beloofde actieradius. Al bleven sommige modellen dichter bij hun opgave. De Hyundai Kona Electric 39 kWh kwam bijvoorbeeld 254 kilometer ver en dat is 35 kilometer minder dan de WLTP-opgave. De BMW i3 reikte 265 kilometer ver (WLTP: 310 km) en de Audi e-tron 315 kilometer (WLTP: 400 km).

Tesla

Ook andere Tesla-modellen deden niet wat ze beloofden. De Tesla Model S (75D) bleef 72 kilometer onder de beoogde 400 kilometer aan actieradius, terwijl de Tesla Model X (100D) liefst 185 kilometer onder de gegeven 560 kilometer zat. De Kia e-Niro is wat dat betreft betrouwbaarder, want van de beloofde 450 kilometer blijft er 407 kilometer over in de praktijk. De Hyundai Kona Electric scoorde zelfs nóg beter met 416 op 450 kilometer. De Jaguar I-Pace reikt vervolgens 407 kilometer ver en niet 470 kilometer.