Britse Mercedes-AMG dealers denken dat driekwart aanbod verdwijnt

Mercedes-AMG voert bijna vijftig sportieve modellen. En die zijn niet erg CO2-vriendelijk. Britse Mercedes-AMG dealers denken dan ook dat driekwart van het aanbod de strengere Europese emissie-wetgeving niet overleeft.



Komend jaar mag het modelgamma van een autobouwer gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. En die nieuwe Europese emissie-wetgeving kan een probleem veroorzaken voor fabrikanten die veel sportieve modellen voeren. Voor Mercedes-AMG bijvoorbeeld. De Financial Times meldt zelfs dat Britse Mercedes-AMG dealers massaal in de stress zijn geschoten. Sommige dealers menen namelijk dat driekwart van het modelportfolio verdwijnt. Van de huidige 46 modellen zouden er dus meer dan 30 verdwijnen.

Overstap naar viercilinders

Mercedes-Benz zelf denkt dat het wel meevalt met het schrappen van modellen. Er komen immers veel elektrisch aangedreven auto’s aan – die de gemiddelde uitstoot van de gehele Daimler-vloot verlagen – én het concern wil ook de AMG-divisie elektrificeren. Zo schijnt de aankomende Mercedes-AMG C 63 zijn 4,0-liter achtcilinder in te ruilen voor een 2,0-liter viercilinder die hulp krijgt van een elektromotor.