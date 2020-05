Brandweer vraagt kritische blik op elektrisch laden in parkeergarages

Elektrische auto’s kunnen bij het laden vlam vatten. Een dergelijke felle brand is in een parkeergarage lastig te blussen, benadrukt de brandweer. Er wordt dan ook gepleit voor een slimmere omgang met inpandige laadpalen.



Even een in brand gevlogen Tesla blussen, blijkt in de praktijk nog niet zo simpel. Meestal brandt een elektrische auto extreem fel, waardoor er hoge temperaturen bij komen kijken. Bovendien laait het vuur vaak meerdere keren op en is sprake van hoge voltages. De brandweer is dus niet bijzonder gek op het blussen van elektrische auto’s, zeker niet al ze in parkeergarages staan. De brandweer pleit daarom voor een laadverbod in parkeergarages.



Dompelbad

Volgens de brandweer zijn parkeergarages zelden bestand tegen de felle branden van elektrische auto’s. In de meest extreme omstandigheden kan een parkeergarage zelfs helemaal uitbranden. Een elektrische auto is immers zeer moeilijk te blussen. Een langdurig dompelbad om de resten van de auto te koelen is vaak de enige remedie.

Mochten overheden en eigenaren van parkeergarages besluiten om tóch elektrisch laden in parkeergarages toe te staan, dan is het noodzakelijk om de laadpalen dicht bij de in- of uitgang te plaatsen, aldus de brandweer.