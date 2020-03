BMW X5 met brandstofcel staat gepland voor 2022

BMW heeft wel oren naar modellen op waterstof. Samen met Toyota wil het vanaf 2025 de techniek op de markt brengen. De eerste aanzet is een BMW X5 met brandstofcel in 2022 in kleine oplage.

De volgende stap in elektrisch rijden, is de waterstofauto. Je tankt dan waterstof aan de pomp en die wordt aan boord in de auto door middel van een brandstofcel omgezet in elektriciteit. In het algemeen wordt de brandstofcelauto pas een glanzende toekomst voorspeld vanaf 2030. Dan is massaproductie rendabel en is het netwerk met waterstoftankstation gegroeid. Wie met alle geweld nu al in een waterstofauto wil rondrijden, kan dat. Nederland telt een handjevol tankpunten en bij Toyota, Honda en Hyundai kun je respectievelijk de Mirari, Clarity en Nexo bestellen.



BMW i Hydrogen NEXT

Buiten de Aziatische pioniers, zijn Europese automerken voorzichtig de markt van de waterstofauto aan het ontdekken. Mercedes-Benz bouwde in een kleine oplage de GLC F-CELL. BMW gaat in 2022 iets vergelijkbaars doen met haar X5. Voorzien van brandstofcel, heet die auto officieel de BMW i Hydrogen NEXT, maar uiteindelijk is het een aangepaste versie van de bekende SUV. Als de markt er vervolgens klaar voor is, moet vanaf 2025 de massaproductie opgestart worden voor BMW’s voorzien van een brandstofcel. De onderliggende techniek wordt samen met Toyota ontwikkeld.



In 2015 introduceerde BMW al een kleine testvloot met de 5 Serie GT op waterstof.