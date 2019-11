BMW X3 xDrive30e: derde SUV met Plug-in Hybrid aandrijving

BMW breidt haar gamma aan hybride aangedreven SUV’s uit. Komend voorjaar is de X3 immers te rijden als vierwielaangedreven xDrive30e.



De BMW X3 komt volgend jaar als volledig elektrisch rijdend model op de markt. Het begint 2020 echter met de introductie van een plug-in hybride X3. Die versie wordt vanaf eind dit jaar gebouwd in het Amerikaanse Spartanburg en komt in het voorjaar naar Nederland. De BMW X3 xDrive30e combineert een 4-cilinder-in-lijn benzinemotor met een elektromotor en komt zo tot een systeemvermogen van 292 pk. Met de hybride aandrijflijn is de X3 zowel efficiënt als sportief. Het gemiddelde brandstofverbruik komt uit op iets meer dan twee liter op honderd gereden kilometer, terwijl de sprint van nul naar honderd in 6,1 seconden wordt volmaakt. Wie puur op de elektromotor rijdt, reikt zo’n 50 kilometer ver.

Rijmodi

De BMW X3 xDrive30e biedt diverse rijmodi. Kies je voor de MAX eDrive modus dan kun je elektrisch rijden tot een topsnelheid van 135 km/u. Bij de Auto eDrive is de elektrisch te rijden topsnelheid beperkt tot 110 km/u. Bij hogere snelheden of bij zware belasting, geeft de benzinemotor ondersteuning.

Praktisch

BMW monteert de lithium-ion-accu in de X3 xDrive30e onder de achterbank. Zo blijft er veel bagageruimte over, want met 450 liter merk je amper dat je met de plug-in hybride versie te maken heeft. Klap je de achterbank neer, dan ontstaat een bagageruimte van 1.500 liter. Verder goed om te weten: het maximale trekvermogen van de xDrive30e is 2.000 kilo.

Aan het stopcontact thuis duurt het zes uur om het batterijpakket weer volledig op te laden. Sneller kan ook, maar dan moet je een BMW i Wallbox bestellen. Het klusje is dan in in 3,5 uur geklaard.

Herkenbaar geluid

De BMW X3 xDrive30e is voorzien van een akoestische voetgangersbescherming. Bij elektrisch rijden op lage snelheid klinkt er een kenmerkend geluid die voetgangers waarschuwt dat er een auto aankomt. Alle geëlektrificeerde modellen van BMW zullen met hetzelfde specifieke geluid worden uitgerust. Zo speelt BMW in op nieuwe regelgeving.